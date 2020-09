’Alleenstaande oudere dupe nieuwe wet’

Voor anderen wordt die grens juist opgetrokken naar 45.000 euro. De gedachte is dat alleenstaanden minder kosten hebben en zich dus duurdere woningen kunnen veroorloven: zo komen woningen vrij voor gezinnen.

Maar die redenering is krom als het over alleenstaande ouderen gaat! Het betreft hier vooral mensen van wie de kinderen de deur uit zijn en de partner is overleden. De wens is kleiner te gaan wonen, vaak in een seniorencomplex, en men staat hier al jaren voor op wachtlijsten. Voor deze groep is de vrije sector niet alleen te duur; het tekort aan huizen is dermate groot dat vaak 45.000 i.p.v. 39.000 aan jaarinkomen wordt verlangd. Men blijft dus noodgedwongen in een te groot huis wonen. Op 1 januari zullen veel alleenstaanden onaangenaam verrast worden als ze zien dat ze van een wachtlijst verwijderd zijn waar ze vaak al langer dan tien jaar opstonden.

F. Oost, Nissewaard