’Testen voor vliegreis terug’

Een groep meisjes staat voor me. Het zouden leerlingen van me kunnen zijn. Beetje vwo, beetje havo. Diploma gehaald. Vieren in Albufeira. Achter me staat ook zo’n groepje. Verderop ook. Eigenlijk staan ze overal, die jongens en meisjes. Telefoon in de hand, beker in de hand. Korte broekjes, lachen, praten. Lekker bruin. Ook moe. Van al het plezier dat ze hebben gehad. Mijn zusje en ik kijken naar elkaar en zeggen: Covid-aanhangertjes?

Na drie dagen thuiskomst word ik geappt en gemaild: om mij heen binnen de anderhalve meter van het vliegtuig hebben positief geteste coronamensen gezeten. Ik moet in quarantaine. Testen op de vijfde dag. Dan zal blijken of ik besmet ben. In de drie dagen thuis heb ik zonder enige covid-schroom vrienden bezocht, de supermarkt, de kapper, mijn buren om de post op te halen. Ik heb gelogeerd op een heuvel in de Algarve. In de verte zie je daar de schimmige betonblokken torens van Albufeira. Het feestgedruis kun je erbij denken. Zo ook de straten vol mensen. Wijn en bier. Dansen en huggen. Plus meer leuke dingen. En je weet, in de rust van die heuvel, dat je Albufeira moet mijden.

Maar niet iedereen weet dat. De Algarve-retourvluchten stromen ons land binnen. Volgeladen met jonge mensen. In korte broekjes. Met bekers en telefoon in de hand. Lachend, vrolijk, pratend, bruin, diploma op zak. Vers uit Albufeira.

Met een extra souvenir!

Zitten op een heuvel in de Algarve is veilig. Zitten in een vliegtuig niet. Je bereikt die heuvel in de Algarve niet makkelijk zonder te vliegen. In mijn quarantaine-eenzaamheid vraag ik mij af waarom de mensen in het vliegtuig, waaronder ikzelf, geen test hebben hoeven te overleggen!

Beetje nadenken toch? Beetje gezond verstand?

Natascha Hoogendijk-van Trotsenburg