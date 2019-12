NPO: Nederlanders te dom om buiten hun bubbel te kijken

’Op grond van welk artikel van de Mediawet gaat de voorzitter van de NPO een conferentie organiseren tegen wat deze D66’er ’nepnieuws’ noemt?’ vroeg Martin Bosma deze week aan minister Slob. Hij vroeg dat in een uitgestorven Kamer, want voor het debat met de mediaminister waren ongeveer net zoveel Kamerleden komen opdagen als er minuten zendtijd in NPO-talkshows werden besteed aan het rapport van de Algemene Rekenkamer over de financiële malversaties bij de NPO.