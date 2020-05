’’Forse’ maatregelen veiligelanders een lachertje’

Onderzoeken hoe het komt dat bij een daling van het totaal aantal asielzoekers tegen een stijging van het aantal zg. ’veiligelanders’ de criminaliteit met 30% is gestegen. De vraag stellen is hem beantwoorden, mevrouw Broekers-Knol, daar hoeft u echt geen extra belastinggeld aan te spenderen.

Diefstal is, in een groot deel van deze groep, namelijk een bewuste aanvulling op het verstrekte leefgeld. Trek, als ’forse maatregel’, dit leefgeld in en, u raadt het wellicht al... het gedeelte dat door diefstal wordt verkregen zal toenemen en gepaard gaan met intimidatie, bedreiging en geweld omdat dit hier nu eenmaal kan zonder het risico te worden uitgezet.

Nederland is, door het gebrek aan echte maatregelen, een gratis resort geworden voor deze groep en uw ’forse’ maatregelen zijn, in verhouding tot de gepleegde misdrijven, simpelweg lachwekkend.

Wellicht kunt u dit keer de conclusie dat het hier om ’een klein deel van het totaal gaat dat het verpest voor de anderen’ vervangen door de opmerking dat het hier per azc-locatie gaat om ’(vele) tientallen personen die het door diefstal, inbraak, intimidatie, bedreiging en geweld al jarenlang verpesten voor lokale bevolking en middenstand’.

FW Kauffmann, Cranendonck