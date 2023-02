Premium Het beste van De Telegraaf

Russische president ’de duivel’ Fakeverhalen over Trump en Poetin

Door leon de winter

De Columbia Journalism Review is een publicatie van een van de meest prestigieuze journalistenopleidingen in de wereld. Daarin staat nu een diepgravend artikel van Jeff Gersh, voormalig topjournalist van de New York Times. Onder de kop ’De pers tegen de president’ schrijft Gersh over de historische confrontatie tussen de media en Donald Trump.