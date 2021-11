Rutte IV staat straks vol blauwe plekken en schaafwonden naast koning Willem-Alexander

Premium Video

‘Uit onthulde documenten blijkt dat ze D66 wilden pleasen’

Een conceptakkoord dat VVD en CDA in september maakten is uitgelekt omdat CU-leider Gert-Jan Segers het in een trein heeft laten liggen. Politiek commentator Wouter de Winther is verbaasd dat dit een ervaren politicus als Segers overkomt.