E-auto voor velen onbereikbaar

Voordat alle brandstofauto’s zijn vervangen door elektrische hebben we nog wel even te gaan. Tegen die tijd is die subsidieregeling al lang weer afgeschaft in verband met de oplopende kosten.

Haal de voordeeltjes weg en maak het autorijden net zo duur als anders en de verkopen storten weer ineen. De ’gewone man’ heeft echt geen geld voor een elektrische wagen van 40.000 euro, zelfs niet met subsidie. En dan hebben we het maar niet over de overbelasting van het elektranet en de gigantische berg afgedankte accu’s.

J. Elbersen