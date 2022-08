Uitslag Stelling: ’Gelukzoekers snel weren’

De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag zijn uitgesproken voorstander van een asielstop. Eén van hen zegt daarover: „Nederland is vol. We hebben veel te veel vluchtelingen die hier niks te zoeken hebben. Er moet een asielstop komen en de grenzen moeten weer dicht. Echte vluchtelingen zoals diegenen uit Oekraïne moeten we helpen, maar economische vluchtelingen, hebben hier helemaal niks te zoeken.”

De meeste respondenten (93%) hekelen ook de actie van Sophie in ’t Veld, D66-delegatieleider in het Europees Parlement, om een strafprocedure tegen Nederland te starten wegens de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar slapen regelmatig grote aantallen asielzoekers buiten omdat de asielprocedure maar niet op gang komt en er te weinig slaapplekken zijn. Slechts een kwart van de deelnemers vindt deze situatie zo inhumaan dat daaraan snel een einde gemaakt moet worden. Een bezorgde deelnemer stelt dat het ’een schande is dat mensen buiten moeten slapen in Nederland’. „Er zou op z’n minst een overdekte ruimte moeten zijn om de mensen op te vangen. Alleen als het ’echte’ vluchtelingen zijn moeten ze worden opgevangen en gelukzoekers moeten worden teruggestuurd.” En een ander voegt toe: „Nederland moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Wel moet veel harder opgetreden worden tegen de criminele veiligelanders. Die zijn mede de oorzaak van het geringe draagvlak voor opvang.”

De overgrote meerderheid pleit voor een veel scherpere selectie aan de poort, waarbij de echte vluchtelingen gescheiden moeten worden van ’gelukzoekers’ oftewel economische vluchtelingen. „Als je bij binnenkomst gelijk de veiligelanders eruit haalt en terugstuurt is al een groot probleem opgelost”, klinkt het optimistisch.

De asielcrisis hangt voor een deel ook weer samen met de wooncrisis, statushouders krijgen immers in veel gemeenten voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. En het steekt sommigen dat in tijden van gierende inflatie, waardoor veel groepen in de samenleving financieel klem zitten, voor migranten alles uit de kast wordt gehaald. Zo stelt een criticus: „Nederland zou van Brussel een compliment moeten krijgen dat ze als klein landje zoveel doet. ’Vluchtelingen’ worden boven de eigen bevolking gesteld en er wordt veel gratis beschikbaar gesteld, zoals medische zorg, een fiets, een huurwoning, geld voor meubilair en leefgeld.”

Er was al behoorlijk veel chagrijn in de samenleving door de vele crises maar door de apathie van de coalitie om de problemen aan te pakken neemt dit alsmaar toe. Daarbij helpt het niet dat gemeenten, zoals Tubbergen, worden gedwongen om migranten op te nemen. De overheid passeerde afgelopen week de gemeente Tubbergen bij de vestiging van een asielhotel in Albergen. De vrees bij veel respondenten bestaat dat staatssecretaris Eric van der Burg dit vaker gaat toepassen. Niet verwonderlijk is, is dat veel deelnemers stellen dat er niet of nauwelijks nog draagvlak is in Nederland voor asielopvang.