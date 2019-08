Brief 1 ’Monetaire ramp op komst’

Daarnaast gaat, ondanks herhaalde uitspraken van de rechter over de onrechtvaardigheid van ons vermogensbelastingssysteem, de fiscus onverstoorbaar verder met het bestelen van de spaarders. Dat doen ze in dezelfde adem als waarmee ze ons adviseren om toch vooral geld apart te leggen om te anticiperen op de onzekerheden in ons pensioenstelsel.

Je moet er niet aan denken wat er gebeurt op de dag dat de ECB en the Fed besluiten te stoppen met hun opkoopbeleid en de markt zijn werk te laten doen. Is dat überhaupt nog mogelijk zonder een monetaire ramp te veroorzaken?

Hans Zwolschen

