Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Wappies en wokies hebben rotsvast geloof in slechtheid van de ander

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

We hebben een extreme vorm van argwaan geïmporteerd uit Amerika. Niet dat we van onszelf niet al wantrouwig van inborst zijn, maar mede door het grotendeels Engelstalige internet hebben we nu de extreme vorm binnen de muren. En dat is ongezond.