Brief 1 ’EK volgend jaar is een illusie’

Het was ook de enige optie die hij in zijn contract bedongen had. Het zou trouwens ook zijn allerlaatste kans zijn geweest nadat hij al een eerder aanbod van Barcelona had afgeslagen. Maar los daarvan is het een verstandige keuze.

Niet meer dan een paar oefenwedstrijden met het Nederlands eftal zou het enige wapenfeit voor hem zijn geweest. Terwijl het clubvoetbal gewoon van start gaat. Met veel beperkingen. Dat dan weer wel.

Want je hoeft geen voorzienende gave te hebben om te kunnen concluderen dat het EK van volgend jaar slechts een illusie is. Daarvoor is het veel te vroeg. Corona is voorlopig nog matchwinnaar. Dat probleem is dan nog lang niet opgelost!

Jan Muijs

Tilburg

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven