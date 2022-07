Uitslag stelling: ’Geen hoge verwachtingen’

Een respondent: „Ik genoot altijd van Herbert Dijkstra en Maarten Ducrox. Nu moeten we naar het saaie commentaar van Stef Clement luisteren.” Een stemmer die zich wel verheugt: „De uitkomst is volledig onvoorspelbaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren met Armstrong en Froome. Dit jaar zullen de verschillen minimaal zijn, de spanning blijft tot aan de laatste dag.” Een andere stemmer: ,,Ik zat vroeger altijd voor de televisie, maar sinds het grote geld en de doping in het spel zijn, heb ik er helemaal geen zin meer in.” De dopingschandalen zijn voor veel stemmers een reden om niet te kijken maar ook: ,,Amateurwielrenners die de fietspaden onveilig maken omdat ze denken dat ze een alternatieve Tour de France aan het rijden zijn.”

Ondanks dat we veel toppers hebben, gelooft bijna niemand dat er een Nederlandse winnaar uit de bus komt. Van de andere kanshebbers, zetten de meeste deelnemers in op Tadej Pogacar. Als tweede komt Primoz Rolic hier uit de bus. Een respondent: „Het gaat er bij de Tour niet alleen om wie er wint, maar vooral ook om hoe er wordt gewonnen en verloren. De helden, de slachtoffers, de doorzetters, de opgevers, de vedetten en de volstrekt onbekenden. Je blijft op het puntje van je stoel zitten.”

Onder de kanshebbers zitten geen Nederlanders. De meeste respondenten vinden het niet zo heel erg dat Nederlanders een grote rol zullen hebben in de Tour. Van de tien deelnemers geven de deelnemers Matthieu van der Poel de grootste kans om iets te winnen.

Een stemmer: „Ik ben zo ongeveer vanaf mijn geboorte een Tourfan. Het maakt niet uit of Nederlanders goed presteren, maar dat maakt het wel extra leuk. Mijn lijstje is altijd internationaal, maar Matthieu van der Poel hoort hier zeker op.” Een andere stemmer verheugt zich vooral op het duo Matthieu van der Poel en Wout van Aert. Een respondent: „Jammer dat we eigenlijk geen goede klassementsrenner hebben. Ik verlang terug naar de tijd van Joop Zoetemelk, Jan Raas en Gerrie Knetemann.”

Dat de tour dit jaar in Denemarken start, is de meeste stemmers om het even. Maar een Grand Départ in Nederland, vinden de meeste deelnemers geen goed idee. Daarbij vindt een meerderheid het ook geen goed idee om de Tour te laten starten in Rotterdam. Een stemmer: „De Tour de France hoort te starten in Frankrijk. Op andere plekken is het een commercieel circus met gemeenschapsgeld.”

De meeste stemmers verwachten niet dat de Ronde dit jaar een groot spektakel zal worden. De meesten gaan de Tour dan ook niet volgen. „Degenen die de wielerronde wel willen meemaken, kijken het liefste live via de televisie. Veel respondenten vinden dat de Ronde onevenredig veel aandacht krijgt. „De hele dag live televisie en dan ’s avonds ook nog eens die avond-etappe. Besteed liever aandacht aan het EK vrouwenvoetbal.” Een stemmer die af en toe kijkt: „Als het slecht weer is buiten, wil ik de televisie nog wel aanzetten. Dan geniet ik vooral naar de plaatjes van de omgeving.” Een andere respondent heeft er ook zin i”n. Maar: „Eerst nog even Wimbledon kijken.”