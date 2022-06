Tranen kunnen uithollen geloofwaardigheid VVD-fractie onder Hermans niet keren

Binnenland

VVD-fractieleider Hermans in tranen na ’tassendrager’-aanval Wilders

Een aanval van PVV-leider Wilders heeft VVD-fractieleider Hermans in een debat over de voorjaarsnota tot tranen geroerd. Hermans was zwaar geraakt nadat Wilders haar vroeg hoe lang ze nog de ’tassendrager’ van premier Rutte wilde blijven.