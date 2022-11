’Westen moet Poetin stoppen’

Nu hebben we in plaats van Hitler Poetin, die in februari 2022 een wrede oorlog in Oekraïne begon. Nu Poetin dreigt te verliezen bombardeert hij lafhartig burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen, energiecentrale en deporteert hij tienduizenden kinderen met het doel een burgerbevolking uit te roeien, net zoals Hitler dat deed met de Joden.

Waarom accepteert de vrije wereld dit allemaal weer en zetten we Rusland niet zwaar onder militaire, economische en politieke druk om zich terug te trekken en om Oekraïne die oorlog te laten winnen.

S. Ruiter,

Medemblik