Brief 1 ’Oppositieleden net kleuters’

Premier Rutte beschermt de bevolking en doet z’n stinkende best, maar de oppostiepartijen blijven zeuren om versoepeling. Willen deze Kamerleden zelf soms graag het coronavirus krijgen? Dit heeft Rutte niet verdiend. In Griekenland zijn er door strenge regels weinig zieken en doden, zo zou het moeten zijn. Immers een mens moet zich aanpassen in crisistijden; jong en oud kan zich toch wel vermaken in deze tijd met alle luxe die er is.

Gr. A. de Weerd

