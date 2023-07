’Herstelbetalingen zullen er toch wel komen’

Al direct na de excuses, de eerste reactie ’dat het niet bij woorden blijft, nu ook de daden’. Wat zou daar toch mee bedoeld worden? Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft Nederland 3,6 miljard gulden aan Suriname betaald. Wat is er met dit geld gebeurd? Met name Desi Bouterse heeft het land in de afgrond gestort. Mark Rutte laat alvast weten dat het kabinet ’geen enkel voornemen’ heeft om nog meer geld uit te trekken. Het verleden leert ons echter dat een voornemen later niet altijd de werkelijkheid blijkt te zijn. De herstelbetalingen zullen er uiteindelijk toch wel komen. Voor onze volksvertegenwoordigers in Den Haag, maakt het met hun riante maandelijkse vergoedingen niet echt veel uit. Maar voor de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler is er echter wel een verschil.

Herman van Wereld