Carnaval is niet voor bange mensen

Binnenland

Carnavalsvierders moeten geduld hebben: half februari duidelijkheid maatregelen

Carnavalsvierders en horecaondernemers krijgen pas medio februari duidelijkheid over de precieze regels die gaan gelden tijdens carnaval. Dat is de uitkomst van het overleg tussen minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz en de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Nederland.