Uitslag Stelling: ’Fopspeen voor de burger’

Het voorstel, uit de koker van Tweede Kamerlid Joost Snellen, houdt in dat wanneer een amendement 70.000 handtekeningen binnenhaalt, het besproken moet worden in de Tweede Kamer. Snellen vindt het amendement beter dan een referendum, omdat het corrigeert voor een wetsvoorstel ingaat, in plaats van achteraf. Een vijfde van de stellingdeelnemers is het met hem eens.

Respondenten vinden het in grote meerderheid wel goed dat burgers via een volksraadpleging hun stem kunnen laten horen. Een van hen gelooft echter niet zo in het corrigerende vermogen van het burgeramendement. „Een referendum achteraf is een uitstekend middel. Zo’n amendement vooraf zal juist gebruikt worden als middel om de boel te traineren.”

De meesten vragen zich af of burgers eigenlijk wel gebruik zullen gaan maken van het burgeramendement. Driekwart gelooft dat belangengroepen ermee aan de haal zullen gaan. Daarnaast denkt de meerderheid dat Nederland onbestuurbaar wordt wanneer allerlei lobbyclubs het amendement gaan gebruiken om hun gelijk te halen. „De partijen verschillen al zo erg van mening. Om er dan tot op microniveau allerlei mierenneukers bij te betrekken, maakt besturen nog onmogelijker.”

„,De overheid moet het laatste woord houden”, zo meent een van de respondenten. Anderen vrezen dat een kleine minderheid toch haar zin gaan krijgen. „Het opent de deur voor lobbyisten en populisten, die de burger bestoken met desinformatie. Met andere woorden: het wordt een chaos, een bijl aan de wortel van de democratie”, zo meent een tegenstander.

Als het amendement gebruikt zou gaan worden, blijft de Tweede Kamer inderdaad het laatste woord houden over een wetsvoorstel. „,Dit wordt op deze manier een papieren tijger, die de Kamer gewoon naast zich neer kan leggen”, zo voorspelt een respondent. „Ik vind dat het pas mag meetellen bij een substantieel groter aantal handtekeningen, zoals 250.000 of 500.000.”

De meeste deelnemers vinden de 70.000 handtekeningen die nodig zijn om een voorstel te bespreken ook te weinig. „Dit gaat voor een heleboel dubieuze clubs een leuke daginvulling worden en een onwerkbare situatie opleveren”, zo vreest iemand. Een ander: „Het beleid wordt dan bepaald door een paar schreeuwers. Laten we het collectief houden, maar wel luisteren naar de burger.”

Behalve over het burgeramendement is er ook discussie over het ’correctief bindend referendum’, waarvoor de SP een voorstel voor heeft gedaan. Twee derde van de respondenten vindt dat dit er moet komen in Nederland. Meer dan driekwart vindt niet dat burgers al voldoende inspraak hebben via verkiezingen. Een reactie: „Het referendum had helemaal niet afgeschaft mogen worden, maar had omgezet moeten worden in bindend.” Een andere stemmer schrijft: „Het enige juiste is een bindend referendum waarbij de politiek verplicht is zich aan de uitslag te houden. Maar dat durft de politiek niet aan omdat het volk terecht andere meningen heeft dan Den Haag.”