Ze willen met rust worden gelaten en gewoon naar de kerk kunnen gaan volgens hun recht beschreven in de Grondwet. Maar begrijpen deze kerkgangers dan niet dat recht hebben en recht nemen niet hetzelfde is?

Begrijpen ze nu echt niet hoeveel onbegrip het opwekt bij al die mensen die zich wel aan de coronmaatregelen houden en dat ze daardoor hun kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden al maanden niet hebben gezien? De geestelijke nood die daaruit voortvloeit doet schijnbaar niet terzake en is irrelevant aan hun eigen geestelijke nood namelijk het niet ter kerke kunnen gaan.

Om over de naastenliefde nog maar te zwijgen want ze stappen rustig de volgende dag weer een supermarkt binnen met alle risico’s van dien. Dit is geen geestelijke nood maar geestelijke armoe!

R. Van der Staaij, Harlingen