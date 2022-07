Uitslag Stelling: ’Tv-aanbod niet afdwingen’

Om het Nederlands tv-aanbod een impuls te geven, moeten populaire streamingdiensten meer geld gaan steken in Nederlandse films, documentaires en series, aldus staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) in een wetsvoorstel. Volgens Ursu zouden bedrijven als Netflix, Disney+ en Videoland vanaf 2023 minstens 4,5 procent van de eigen omzet voor Nederlandse films, series en documentaires moeten reserveren. Slechts een kwart van de stemmers steunt dit voorstel. Een enthousiaste stemmer: „Goed plan! De Amerikaanse streamingdiensten zijn veel te eenzijdig. Allemaal grote producties, waar heel veel geld in is gestoken, Allemaal super Amerikaans! De Nederlandse kwaliteitsseries en -films worden verdrongen door een wereld die niet van ons is.” En: „Misschien dat ik, als Netflix ook Nederlandse producties gaat streamen, eindelijk eens een abonnement neem.” De meerderheid denkt hier anders over. „Ik heb Netflix Prime en HBO Max juist genomen zodat ik de slechte Nederlandse meuk van NPO en RTL niet hoef te zien”, zegt een deelnemer. Een stemmer beaamt dit: „Ik betaal voor streamingdiensten omdat ik kwalitatief goede series wil kijken, niet om matige Nederlandse acteurs aan werk te helpen.”

Een derde vindt dat de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires moet worden versterkt. Een financiële stimulans is welkom, vindt deze minderheid. „Goed voor de werkgelegenheid van beginnende acteurs, zo kan Nederland toch nog iets bieden aan o.a. jong talent.” Toch verwacht de meerderheid geen betere kwalitatieve Nederlandse films en series als grote streamingdiensten hierin gaan investeren. „Het tv-aanbod verschraalt. De oplossing ligt niet in de streamingdiensten maar in het verbeteren van het aanbod op de publieke en commerciële omroepen.” Volgens menig stemmer zal de kwaliteit niet stijgen door ’afgedwongen producties’. „Als er behoefte is aan Nederlandse producties, zal de markt hierop reageren”, zegt iemand.

Het gros heeft echter niet zozeer behoefte aan meer films en series van eigen bodem: „Vaak zijn Nederlandse producties amateuristisch. Geef mij maar Scandinavische of Engelse series”, zegt een deelnemer. Men heeft geen hoge pet op van de Nederlandse acteerprestaties: „Vergeleken met Engeland en Scandinavië is het hier droevig gesteld met acteerwerk.”

Over het stimuleren van Europese producties zijn de deelnemers gematigd enthousiast. Europese regelgeving eist nu van streamingdiensten dat minstens 30 procent van hun aanbod van Europese bodem is. Volgens sommigen mag dit aandeel omhoog: „Dat zou naar 50% moeten. De gemiddelde kwaliteit van Europese films en series is veel beter dan de Amerikaanse.” De meerderheid wil de streamingdiensten liever vrijlaten. „Je moet je niet bemoeien met het verdienmodel van deze diensten en Nederlandse producties laat je naar aan de NPO over.” Iemand voegt toe: „Zorg dat de kwaliteit op de Nederlandse tv omhoog gaat in plaats van gedwongen aanbod op streamingdiensten.”