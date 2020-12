Respect voor Hugo is op zijn plaats

Diep respect voor de beslissing van Hugo de Jonge om zijn lijsttrekkerschap op te geven. In september schreef ik in deze column al dat het gekkenwerk was: onze hele economie is op dit moment afhankelijk van de volksgezondheid en dus ook van de fitheid van onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kan niet zo zijn dat deze minister, die daarnaast ook nog vicepremier is, partijleider van het CDA én de lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezing over drie maanden, wordt.