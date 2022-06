’Volgende parlementaire enquête doemt alweer op’

Telkens als de politiek ernstig heeft gefaald en het desbetreffende onderwerp zwaarwegend genoeg is volgt er zo’n onderzoek. In de negentiende eeuw waren dat er acht, in de twintigste eeuw zes en deze eeuw, nog maar net begonnen, is de achtste (corona) al in aantocht.

De parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire is in ons geheugen gegrift en die over de Groningse gaswinning vindt in volle hevigheid plaats. Dat zegt iets over de kwaliteit en mentaliteit van de Nederlandse politiek van deze eeuw om problemen te voorkomen dan wel adequaat op te lossen.

In de huidige politieke mist beginnen zich de contouren van een nieuwe parlementaire enquête af te tekenen over de volgende catastrofe, de stikstofaffaire, waar politieke partijen zich bedienen van halve waar- en onwaarheden uit meerdere rapporten om hun politieke doel te bereiken, met dit keer de boerenstand als slachtoffer.

Ben v.d. Hoff, Voorschoten