’Muziek hoort bij Limburg’

Hopelijk komt het Eurovisie Songfestival naar Maastricht. Muziek hoort bij Maastricht en bij heel Limburg. Dat voelt gewoon goed, Maastricht en het Songfestival.

Praktisch is alles goed te realiseren: het MECC is leeg en kan dus creatief en praktisch worden ingericht. In Ahoy ben je gebonden aan een bestaande situatie. Maastricht en ook de provincie willen en kunnen financieel bijdragen. Maastricht heeft voldoende hotelkamers, prima infrastructuur, drie makkelijk te bereiken vliegvelden en veel ervaring met het beveiligen van grote evenementen. Wij in Limburg zullen samen er alles aan doen om een onvergetelijk Songfestival te realiseren.

Mariëtte van Beijnen