Schrik van Zaanstad leert het nooit

Uitgerekend twee dagen voordat ik vorige week in deze wekelijkse column schreef dat de aandacht voor criminele motorbendes niet mag verslappen, stapten rechercheurs in Heerhugowaard de cel binnen van ’s lands beruchtste outlaw motorgangs-leider. Ze arresteerden Lysander de R., die in 2018 negen jaar cel kreeg voor een reeks geweldsmisdrijven.