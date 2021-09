Uitslag Stelling: ’Actieve ouders van belang’

Een van de respondenten merkt over jongeren op: „Helaas is de jeugd lui geworden. Ze hebben te veel luxe en vaak iets te veel geld waardoor ze zich liever niet meer willen inspannen. Ze zitten liever massaal bij elkaar met drank en wiet. Chillen heet dat tegenwoordig en daar komt geen gezonde leefstijl aan te pas. Veel ouders vinden het ook best, als ze er thuis maar geen last van hebben.”

Er zijn veel deelnemers die de ongezonde leefstijl van jongeren zien als een modern probleem. „Dat hangt maar lui voor een scherm en ze zijn de godganse dag met die telefoon aan de gang. Er zit geen pit meer in, vroeger moest je het vertier buiten opzoeken”, reageert iemand. „De verlokkingen van de moderne tijd - gamen, computeren, netflixen en andere passieve bezigheden - creëren een ’slappe patat-generatie”, aldus een ander.

Toch zijn er ook respondenten die stellen dat ongerustheid over de geringe activiteit van jongeren van alle tijden is. „In mijn jeugd kwam dit al ter sprake, toen mijn kinderen op school zaten ook en ook nu weer”, schrijft een respondent. Een ander stelt ook dat dit ‘iedere generatie terugkomt’. „In mijn jeugd, de 70’er jaren, werd gezeurd dat we alleen voor de televisie hingen; nu is zeuren over de tv ingeruild voor zeuren over de computer.”

Zij verwachten dan ook dat het wel zal loslopen met de jeugd van nu. „Ik zie dat jongeren echt nog wel sporten, maar meer op individuele basis dan in teamverband”, reageert iemand. „En de schuld mede schuiven op de elektrische fiets slaat nergens op. Vroeger had je geen elektrische fietsen, maar iedereen kocht op zijn 16e verjaardag een brommer. Tijden veranderen en mensen veranderen mee. Ik vind zelf dat jongeren in vergelijking met vroeger in het algemeen beter op hun gezondheid letten. Het is ook beter bekend wat goed en slecht is.”

Meerdere respondenten kaarten aan dat niet alleen beweging maar ook voeding belangrijk is voor de gezondheid van de jeugd. „Kinderen nemen nog nauwelijks hun eigen lunch mee naar school, maar gaan naar de supermarkt of kantine om vette snacks en energiedrankjes te kopen”, signaleert één van hen. Iets meer dan de helft pleit dan ook voor een verbod op ongezonde snacks op scholen.

Maar ook thuis moet er meer aandacht worden besteed aan gezond eten, denken velen. „Als ik bij de supermarkt kom en zie wat er in veel karren ligt...”, verzucht een respondent. „Dat heeft niks met gezonde voeding te maken. Alles is kant en klaar of komt uit een pakje. Ouders leven ongezond en geven dat door aan hun kinderen.”

Er zijn meer respondenten die ouders verantwoordelijk houden voor het ongezonde gedrag van jongeren. Driekwart vindt dan ook dat ouders beter voorgelicht moeten worden over de gevolgen van een slechte leefstijl op lange termijn. „Het is aan ouders hoe je met gezondheid en beweging omgaat in je gezin. Wanneer ouders passief zijn en denken met een keer in de week sporten genoeg beweging te hebben kun je van de kinderen niets anders verwachten.”