’Psychische mishandeling apart strafbaar stellen’

Binnenland

Man (22) opgepakt voor hacken Twitteraccount politicus

Een 22-jarige man is woensdag in een woning in Nijmegen opgepakt omdat hij iets te maken zou hebben met de hack van het Twitteraccount van een Nederlandse politicus. Dat gebeurde in de zomer van 2020. PVV-leider Geert Wilders laat op Twitter weten dat hij twee jaar geleden aangifte deed van een hack...