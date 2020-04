’Petje af voor prof. Gommers’

Ik kan het niet anders stellen, waar hij zijn gezicht ook laat zien, of het nu in de Tweede kamer is, in de nieuwsbulletins of in de talkshows, hij komt zo puur over. Hij is vol passie voor z’n werk en lijkt onvermoeibaar, hij geeft duidelijk antwoord op alle vragen en zegt ook gewoon als hij het ergens niet mee eens is met een prima onderbouwing. En als die vragen niet op zijn vakgebied liggen, zegt hij het gewoon en geeft geen antwoord. Natuurlijk hij is zorgmanager en is het zijn werk, maar toch als er iemand is die boegbeeld is geworden van de hardwerkende ic-zorgmedewerkers is deze man het wel. Petje af.

Linda Vermeulen, Heerhugowaard