’Korte metten maken met irritant voetbalgedrag’

„Wanneer dat stopt? Zolang er niet drastisch ingegrepen wordt, nooit”, zegt The Villain. „Begin eens met het stoppen van de klok en zet de speler die aan aanstelleritis lijdt direct van het veld. Zodra deze speler van het veld is, kan het spel weer hervat worden. Als de speler van aanstelleritis genezen is, mag hij pas weer het veld op bij een ingooi of doeltrap. Als dit ingevoerd wordt, benadelen de aanstellers alleen hun eigen team, want zij moeten het even met een ’mannetje’ minder doen.” Dat vindt J10H ook: „Als je als topsporter zó ligt te kermen van de pijn, dan moet je gewoon 10 minuten verplicht aan de kant blijven om bij te komen.”

Niet alle voetballers bezondigen zich aan dit gedrag, signaleert Johanvanderman1001: „Het is natuurlijk onzin om hier alle voetballers over één kam te scheren. Ik ergerde me natuurlijk ook aan het gedrag van een paar spelers met de bekerfinale, maar het is in mijn ogen vrij simpel op te lossen: alleen de aanvoerder mag protesteren. Ieder ander die het doet, krijgt meteen geel.”

Want irritant is het, daar zijn de deelnemers aan de Kwestie het wel over eens. Corky schrijft: „Van de supporters wordt, volledig terecht, gevraagd zich correct te gedragen in het stadion. Wordt er iets op het veld gegooid, dan wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd of uiteindelijk gestaakt. Zijn de 22 overbetaalde, net de luiers ontgroeide kleuter miljonairtjes emotioneel, zoals Luuk de Jong onlangs verwoordde, dan mag klaarblijkelijk alles…”

Het is slechts een van de suggesties om het voetbal te ontdoen van huilpartijen, het aannaaien van gele kaarten, het veinzen van blessures, het protesteren bij scheidsrechters en het met elkaar op de vuist gaan.

Oud-voetballer Robert Molenaar deed in De Telegraaf ook een duit in het zakje. Zijn voorstellen: voer regels uit het rugby in. Dus praten tegen de scheidsrechter wordt meteen bestraft en wie niet voldoende afstand neemt bij een vrije trap, zal die vrije trap 10 meter dichter bij zijn eigen doel genomen zien worden. „Meteen doen”, vindt Norbert. „De KNVB kon ook in één dag de regels invoeren voor het gedrag van supporters. Dus, KNVB, actie!”