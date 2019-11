Brief 2: ’Ook het woord ’kanker’ is kwetsend’

Het schijnt dat supporters veelvuldig het woord ’kanker’ gebruikten om spelers uit te schelden. Beseffen zij wel hoe kwetsend dat is voor iedereen die met deze vreselijke ziekte te maken heeft? Laten we dat dus eens gaan benoemen in plaats van het arme hulpje van de Goedheiligman de schuld te geven van onheuse bejegeningen aan het adres van anderen.

Ik kan alleen concluderen dat iedereen in deze zaak door zijn eigen gekleurde bril kijkt en daarnaar handelt.

Ron Prijs, Leiden

