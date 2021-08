’Klimaathype levert ons land niets op’

Naar verluidt probeert premier Rutte de onzinnige klimaatplannen te ’verkopen’ aan een steeds kritischer reagerende samenleving, met de luchtfiets van extra werkgelegenheid en economisch voordeel.

Welk Kamerlid durft hem de vraag voor te leggen hoe hij aan die argumenten komt? Want economisch voordeel zou betekenen dat er landen bereid zijn extra kosten te maken om Nederland aan zijn klimaatmaatregelen te laten verdienen. Terwijl die landen zelf luchtfietsen nodig hebben om de morrende bevolking te sussen.

En zo lang wij onze windmolens uit Duitsland halen, onze kernstroom uit Frankrijk, onze zonnepanelen uit China, de houtpallets uit het buitenland en straks gas uit Nordstream-2 (Rusland), zijn er juist andere landen die aan onze klimaathype verdienen.

Intussen willen ook de dijkenbouwers een graantje meepikken door voorspellingen te (laten) doen over de zeespiegelstijging omstreeks 2050 en 2100. Liefst ‘decimeters’ tot ruim een meter, zodat de dijken wereldwijd moeten worden verhoogd. De vraag is of wij op die werkgelegenheid zitten te wachten, nu er zo veel vacatures niet gevuld kunnen worden.

L.J.J. Dorrestijn