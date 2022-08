’Oplossing volgens Deens model’

Grote groepen asielzoekers worden dagelijks in Nederland toegelaten, de asielzoekerscentra lopen over. Daarbij zit onze huizenmarkt compleet vast. Jonge mensen kunnen geen huis krijgen en oudere mensen geen goedkopere woning, terwijl deze asielzoekers zelfs voorrang krijgen. De kraan naar Nederland moet per direct dicht, want ons land is echt vol! Waar is de politieke rem en de aansturing op de oplossing á la het Deense model om vluchtelingen in de regio van herkomst op te vangen en dat aldaar te faciliteren? Het Europese verdrag komt niet in het geding en dan is de oplossing voor alle partijen een feit.

W. Suyker