De Kwestie: Route vaccins via Brussel zinnig of funest?

Terwijl de Britten plankgas doorvaccineren, legt Nederland zijn lot in handen van de EU, dat faalde bij het binnenhalen van vaccins.

Is Europees met elkaar optrekken desondanks de geëigende route, of zijn we ermee in de aap gelogeerd? Oud-ziekenhuisdirecteur Koos Dirkse en Europarlementslid Esther de Lange kruisen de degens.

