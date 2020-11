’Baantjescarrousel draait weer’

Bekijk ook: Sharon Dijksma voorgedragen als burgemeester Utrecht

We zijn alweer jaren en jaren verder en van een echt gekozen burgemeester is nog steeds niets terecht gekomen. De politieke wil om de kiezer hier iets over te laten zeggen ontbreekt nog steeds. Wat stelt onze democratie eigenlijk voor?

M. W. Van den Berg, Huizen