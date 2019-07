Brief 2: ’Kiezers FvD mogen teleurgesteld zijn’

Hoe diep kun je zakken als partijtop als je elkaar op een dergelijke wijze te kijk zet? Het ego van Thierry Baudet is naar mijn gevoel naar een hoogte gestegen waar het woord realisme niet meer bestaat. Dat de penningmeester en oprichter van FvD, Henk Otten, blijkbaar geen boekhoudkundige ster is, geeft niemand het recht om dit op een dergelijke wijze in de publiciteit te brengen.

De vele, vele kiezers die door hun stem het vertrouwen uitspraken in FvD, mogen terecht zeer teleurgesteld zijn. In de politiek gelden naar mijn gevoel enkele duidelijke stellingnames: nederig naar je achterban, want zij hebben er voor gezorgd, dat je zover kon komen; realistisch in het overleg met je partijgenoten en vooral veel fanatisme tonen in de strijd met je politieke tegenstanders om je politieke overtuiging kenbaar te maken. De inspanningen van Dorien Rookmaker om de strijdende partijen weer op het goede pad te krijgen, zijn bewonderenswaardig, maar ik vrees dat haar goede bedoelingen niet zijn opgewassen tegen de verstikkende ego-tripperij van diegenen in wie wij enkele maanden geleden ons rotsvast vertrouwen stelden.

Hubert Suy, Clinge

