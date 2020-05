Op zoek naar het persoonlijke verhaal

Wim Hoogland Ⓒ TLG

Dit jaar zouden we een bijzondere dodenherdenking en Bevrijdingsdag gaan meemaken. 75 Jaar vrijheid is immers een unieke mijlpaal en zou op grootse wijze worden gevierd. Het loopt op 4 en 5 mei allemaal even anders door een onzichtbare vijand die de hele wereld al wekenlang bedreigt. De koning, koningin en slechts een handjevol mensen zullen op 4 mei op de Dam aanwezig zijn bij de Nationale Dodenherdenking. De laatste veteranen, verzetsstrijders en nabestaanden van slachtoffers die altijd vooraan staan op de Dam, moeten net als de jaarlijks aanzwellende mensenmassa op het plein de plechtigheden noodgedwongen thuis via de televisie volgen.