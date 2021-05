Aan het gedreutel en gedraai van onze politici in Den Haag lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Weer is er een week voorbij waarin er vooral gesoebat is over oude notulen en zaken die allang geregeld hadden moeten zijn. Weer een week met een demissionair kabinet dat de cruciale beslissingen liever aan een volgend kabinet overlaat en geen urgentie voelt om er werk van te maken.