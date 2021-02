’Help, mijn vaccin is gestolen!’

Buitenland

Rellen in Spanje na arrestatie rapper om majesteitsschennis

In meerdere Spaanse steden, waaronder Barcelona, Girona, Palma de Mallorca en Valencia, zijn dinsdagavond rellen uitgebroken na de arrestatie van rapper Pablo Hasel. Spaanse media melden gewonden bij politie en betogers. In onder meer Barcelona greep de politie in met charges. Alleen al in de Catala...