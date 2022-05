Uitslag Stelling: Falend beleid op Schiphol

Het gevolg is dat vluchten geschrapt worden en passagiers hun vakantie in rook zien opgaan. Schiphol heeft inmiddels een plan gemaakt, dat bestaat uit het werven van extra personeel en een betere planning. Een meerderheid van de respondenten gelooft niet dat dit gaat werken. Een reactie: „Ze zijn veel te laat begonnen met weer opschalen van de dienstverlening, terwijl je had kunnen zien aankomen dat we na corona weer allemaal op vakantie wilden.” Het personeelstekort heeft ook nog z’n weerslag op de veiligheid, zo meent een voormalig instructeur: „Ze nemen van alles aan, maar alle communicatie is in het Engels wat deze mensen vaak niet verstaan.”

Veel respondenten hebben geen goed woord over voor Schiphol-topman Dick Benschop. Volgens een aantal van hen komt het doordat dat hij ’een PvdA’er’ is en daardoor het bedrijf niet kan leiden. ,,Hij was op vakantie. Typisch een staaltje ’links lullen, rechts zakken vullen”, zo meent een van hen. Een andere deelnemer: „De directie heeft niet geanticipeerd op het herstel van de luchtvaart na corona. Dat is echt een grove nalatigheid.”

Dit Hemelvaartweekend heeft KLM vluchten geschrapt. Een krappe meerderheid van de stemmers denkt dat dit wel gaat werken. Dat de chaos op korte termijn is opgelost, verwacht bijna niemand. Een respondent: „Ongelooflijk hoe er met onze luchtvaart wordt gesold.” Een andere respondent: „We blijven maar geld pompen in de KLM, maar het leidt helemaal nergens toe.”

De drukte op de luchthaven zou komen door een inhaalvraag. Desondanks gelooft slechts een minderheid dat het vliegverkeer weer op het niveau is van voor de coronacrisis. Iemand schrijft: „Voor corona liep het allemaal best goed, terwijl er toen nog veel meer werd gevlogen. Wat is er gebeurd?”

Zou het tegen de drukte kunnen helpen als vliegtickets duurder zouden worden, in ruil voor een betere service? De meeste respondenten geloven van niet. Wel vindt een overgrote meerderheid dat het personeel op Schiphol beter betaald zou moeten worden. „Knijp mensen niet uit, dan lopen ze niet weg als ze het elders beter kunnen krijgen. Daarbij vindt een deelnemer: „Gooi al die flexcontracten eruit. Mensen willen vast werk en zekerheid, in plaats van een nulurencontract waarbij de kans groot is dat ze er weer worden uitgegooid.”

Een goede remedie tegen de overbelasting van Schiphol zien de stemmers wel in het in werking stellen van Lelystad als vliegveld. Een reactie: „Schakel Lelystad Airport in, dat wil de meerderheid van Nederland. Alleen een paar actievoerders zitten dwars.” Andere deelnemers suggereren als oplossing het controlesysteem minder intensief te maken.

Schiphol had altijd de ambitie om een van de belangrijkste luchthavens van Europa te zijn. Maar een kwart van de stemmers gelooft nog dat dit nog zo is. Een respondent ziet hierin een lichtpuntje: ,,Een mooi moment om die tien procent vluchten van Schiphol af te halen en over te hevelen naar Eindhoven en Rotterdam. Scheelt ook lawaai, overlast en stikstofuitstoot.”