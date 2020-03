Beiden laten we elkaar door middel van een lichte glimlach weten dat we elkaar wel vaker hebben gezien. Na enige aarzeling merkt ze op dat ze toch maar weer overstapt op ‘Bloe Band’ omdat je tegenwoordig zo veel ellende hoort over het Cromavirus. Voor mij een humoristisch pareltje in een wereld vol onheilsberichten.

Henk Mulder, Zwolle

