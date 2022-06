Even verderop stopte ik bij de Kuip waar ook een verkeersregelaar stond. Ik zat met mijn man aan de telefoon om het kenteken door te geven, stopte er een meisje op een scooter van Thuisbezorgd.nl maar ik wuifde haar weg zodat ik het kenteken niet zou vergeten. Ze reed weg en even later kwam de verkeersregelaar mijn spiegelkap afgeven die het meisje aan hem had gegeven. Ze was een beetje boos zei hij. Achteraf gezien begrijpelijk maar ik had niet door dat ze achter mij aan was gereden om mij de kap te brengen. Ik wil haar alsnog hartelijk danken voor haar actie.

P. van Neck, Rotterdam

Ook een bijdrage leveren? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl