Uitslag Stelling: ’Lucht in café meer verversen’

De WHO geeft aan dat iedere tien minuten de lucht in een ruimte ververst moet worden, in Nederland geldt nu dat dit ieder uur moet gebeuren. Een respondent noemt het ’idioot’ dat via de WHO betere regels afgedwongen moeten worden over ventilatie in Nederland. „Blijkbaar zijn we niet in staat om het zelf goed te regelen.”

Dat de regels soepeler zijn geworden komt doordat horecagelegenheden sinds 1 juli moeten voldoen aan de nieuwe Alcoholwet, terwijl ze voorheen te maken hadden met de Drank- en Horecawet. Veel deelnemers zijn verbaasd dat de normen zijn verlaagd -zeker in het licht van corona. Veruit de meesten denken dat goed geventileerde ruimten helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Een deelnemer merkt op: „Goede ventilatie is altijd gezonder. Ook zonder Covid-19.”

De sector zelf is ook verbaasd dat de regels zijn versoepeld. De meerderheid vindt dat de horeca dan maar zelfregulerend moet worden. Daarbij hopen de meesten ook dat de Tweede Kamer een stokje steekt voor de versoepeling van de richtlijnen. Sommige respondenten merken op dat de Tweede Kamer bij het wijzigen van de richtlijnen ’blijkbaar heeft zitten slapen’. „Hopelijk hebben ze doordat de horeca alarm heeft geslagen, straks wel een meerderheid.”

Het RIVM beweert nooit geraadpleegd te zijn over de versoepelingen van de regels. Dat gelooft een meerderheid van de deelnemers niet. Een reactie: „Het RIVM zegt wel vaker iets niet te weten, en dan blijkt het achteraf wel zo te zijn. En kijk behalve naar de horeca ook naar de scholen. Binnenkort gaan die weer open en dan begint het gepiep weer over open ramen en jassen aan in de klas.”

Respondenten hebben er niet veel vertrouwen in dat horecazaken hun ventilatie op orde hebben. Een miniem percentage denkt dat alle cafés en restaurants goede luchtverversing hebben. Nog eens een klein deel van de deelnemers denkt dat de meeste zaken het goed hebben geregeld. Eén van hen merkt op: „Het is in de meeste zaken waar ik komt tiptop in orde.” Maar een ander heeft juist niet veel vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de horeca. „Ze hadden gedurende die anderhalf jaar sluiting best iets kunnen doen aan de ventilatie. En dan durven ze nog van die torenhoge prijzen te vragen.”

Bijna alle stemmers zouden willen weten of een café of restaurant een goede ventilatie heeft, alvorens ze er binnen gaan zitten. „Ik ga er vanaf nu om vragen als ik een reservering maak”, zo reageert een praktisch ingestelde deelnemer. Op zich durven de meeste respondenten nu wel een café of restaurant binnen te gaan. Maar iemand die het voorlopig nog niet aandurft, zegt: „Je loopt toch altijd virusrisico als je lucht inademt bij iemand anders. Daarom ga ik nog niet naar bijeenkomsten en naar de horeca. Ik kook en eet wel thuis.”

Een goede oplossing zou de CO2-meter zijn die in België verplicht is, stellen velen. Hoe minder luchtverversing, hoe meer CO2 in de lucht. Als zo’n meter uitslaat, dan moet een café maatregelen nemen.