Brief 3 ’Nederland heeft niks meer te zeggen’

Snelle renteverhoging is zeer gewenst om de inflatie te bestrijden maar dat kan de schuldenberg van o.a. Italië en Griekenland niet aan. Dus dan maar de landen die wel aan de begrotingseisen voldoen laten bloeden. Dit is een van de redenen waarom ons destijds gave landje zo in verval is geraakt en niet meer bestuurbaar is. Europese regels zijn immers belangrijker dan de onze en worden bepaald door Frankrijk en Duitsland.

Op alle problemen die nu in Nederland spelen en waarvoor logische oplossingen te vinden zijn, komt steevast het antwoord ’het mag niet van Europa’. Jammer dat dit bijna kleinste landje van Europa niets meer te zeggen heeft.

B. Sterk

