Bleek ik in de consternatie ook nog een rugzak te zijn verloren. Van een terras een deur verder (café Ergens) belde een stamgast dat ie ’m had gevonden, met alles er nog in! Tenslotte stuurde het hotel een taxibusje, dat ons met fietsen en al terugbracht. Zonder iets te rekenen. Driemaal hulde.

Bertjan ter Braak, Amsterdam

