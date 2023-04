’Flexwet in onderwijs aanpassen’

Het enige wat voor mij nog resteert is invallen op basis van de flexwet in het onderwijs. Voor deze wet geldt wel: geen werk betekent geen salaris. Mijn inzet als invaller wordt over het algemeen zeer gewaardeerd, maar financieel gezien potten schoolbesturen het geld liever op aan leuke activiteiten dan dat zij dat willen besteden aan hoge salarissen.

Een maas in de flexwet is dat, zodra je je maximum aan invalbeurten hebt bereikt, het schoolbestuur jou zomaar een half jaar op een zijspoor kan zetten om je daarna weer te kunnen inhuren voor enkele invalbeurten. Op deze manier worden groepen leerlingen naar huis gestuurd, terwijl ik thuis op de bank liggend, gefrustreerd, naar Netflix kan gaan kijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede. En ik zal de enige leerkracht niet zijn met dit probleem. Ik vind dat de overheid moet ingrijpen om dit in de flexwet onderwijs te veranderen.

René Melieste, Dronrijp