’Hersteloperatie toeslagaffaire duurt nog wel even’

De operatie om duizenden toeslagenouders te compenseren die door eigenzinnig optreden van de Belastingdienst in 'zwaar weer' terecht waren gekomen is nog lang niet afgerond en gaat nog wel geruime tijd vergen.

De complexiteit van de dossiers is daarbij één van de onderliggende redenen. Maar dat blijkt niet het enige probleem te zijn. Het grootste probleem is om geschikte medewerkers te vinden, blijkt nu.

Tja, die deskundigen -meer dan 5000 mensen- zijn een paar jaar geleden door de schuld van toenmalige baas Wiebes via de voordeur vertrokken. Met een zodanige gunstige vertrekregeling waar je geen nee tegen kon zeggen.

Dat kostte maar liefst 50 miljoen euro. Ondertussen zien we een groot aantal van die uittreders alweer via die zelfde voordeur binnen komen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen. Maar een schoonheidsprijs verdient het in geen geval.

Jan Muijs,

Tilburg.