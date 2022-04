Brief 1 ’Diep respect voor Ploumen’

Binnenland

Lilianne Ploumen stopt als PvdA-leider en als Kamerlid: ’Het past niet bij mij’

Lilianne Ploumen stopt per direct als partijleider van de PvdA. Ze geeft bovendien haar zetel in de Tweede Kamer op. Dat meldt ze in een verklaring. Onduidelijk is nog wie haar opvolgt. Vandaag wordt nog geen nieuwe fractieleider gekozen, laat de partij weten.