’Korting pensioenen slecht nieuws’

ABN AMRO-econoom Piet Rietman kan het mooi vertellen. Naar zijn zeggen is het voorzichtig goed nieuws dat er door de lage rente slechts een beetje gekort hoeft te worden op de pensioenen volgend jaar. Maar niet heel erg veel. Het gaat volgens de heer Rietman om slechts enkele euro’s per maand. Maar dit is al voor het elfde jaar op rij dat de pensioenen niet verhoogd en nu dus vermoedelijk zelfs gekort gaan worden. Je moet maar durven om dit goed nieuws te noemen, dat zien miljoenen gepensioneerden toch heel anders ben ik bang.

Jan Pronk, Beverwijk