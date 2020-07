’Vliegen superverspreider’

Zolang er geen 100 procent controle bij vertrek en aankomst is, kan het virus zich bij elke vlucht opnieuw over de wereld verspreiden. Ook tijdens het hoogtepunt van het aantal besmettingen wereldwijd werd er ontzettend veel gevlogen, vooral in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië. Helaas is de economie te veel afhankelijk geworden van intercontinentale contacten en is dit niet terug te draaien. We zullen daarom alleen opgelucht adem kunnen halen als er een vaccin wordt gevonden, tot die tijd is het dweilen met de kraan open.

Henk Vogelaar,

Rijswijk