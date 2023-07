’Gesprek Jorritsma voorbeeld giftige politiek’

Het meest recente voorbeeld van die ’giftigheid’ is het gesprek van Tweede Kamerleden met oud-verkenners Jorritsma en Ollongren en oud-Kamervoorzitter Arib over de ’functie elders’-kwestie. Dat sommige politici nu nog verbaasd zijn dat de gewone burger het vertrouwen in de politiek verliest maakt duidelijk dat zij geen benul hebben wat er leeft onder het volk. Overigens kreeg Leijten terecht lof toegezwaaid voor haar rol in de toeslagenaffaire.

Henk Versteeg, Nunspeet