Column Eddy Terstall De lange opgaande lijn naar het paradijs is geen rechte lijn omhoog

Het valt op dat je tegenwoordig heel vaak hoort: ’het zijn nieuwe tijden, wen er maar aan’. En dat wordt dan gebruikt als argument. Als argument om aan te tonen dat een theorie klopt of zelfs dat een bepaalde ontwikkeling per definitie goed is omdat die chronologisch na een andere ontwikkeling komt. Met andere woorden: de geschiedenis is een lange opgaande lijn naar het paradijs. De mensheid leert en verbetert zich.